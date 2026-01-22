Хореограф рассказал о работе с чемпионом России Гуменником

Хореограф Николай Морошкин в интервью «Советскому спорту» рассказал о работе с чемпионом России по фигурному катанию Петром Гуменником.

Он рассказал, что ему повезло работать с таким спортсменом, который полностью вовлечен в процесс создания образа.

«Петр — соавтор всего, что он показывает на льду. Он вкладывает в программы свою интеллектуальную собственность. При этом он умеет полностью доверять постановщику. Работать с таким спортсменом — большая удача. У Петра каждое движение осмыслено от начала до конца», — сказал Морошкин.

Хореограф отметил, что не каждому фигуристу удается до конца сохранять вовлеченность в образ, когда приходится выполнять на льду сложные элементы, но у Гуменника это получается.

Петр Гуменник будет представлять Россию на Олимпийских играх в Италии.

