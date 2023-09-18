Хореографический коллектив из подмосковного Подольска выступит в телеконкурсе

Съемки проходили летом. Ребята из Подольска исполнили индийский танец, который в конце октября можно будет увидеть в передаче проекта «Большие и маленькие» на одном из государственных телеканалов. Как отметила руководитель студии Александра Чеботарева, в ходе жесткого отбора жюри на ТВ проходят лучшие. Из десяти коллективов выберут одного победителя.

Учащиеся студии «Фламинго», добавим, принимают активное участие в фестивалях и конкурсах различных уровней.

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка выиграла чемпионат России по выездке.