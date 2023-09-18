Подмосковная спортсменка выиграла чемпионат России по выездке

В Дмитрове на полях конноспортивного комплекса Maxima Park сильнейшие спортсмены соревновались за титул чемпиона по выездке.

Московскую область и Дмитровский округ успешно представляла мастер спорта международного класса Регина Исачкина. Ей достался главный приз. Как отметила наездница, успех пришел к ней в условиях большой конкуренции. Ближайших преследовательниц она опередила всего лишь на доли процента.

В командном первенстве по выездке на Большом Кругу победила команда Московская область-1. Второе место у команды Московская область-2, третье — у команды Москвы. Лучшие всадники представят Россию на Евразийских играх.

Участники чемпионата остались очень довольны качеством полей Maxima Park и организацией соревнований.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске.