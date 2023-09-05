Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в краже косметики

Росгвардейцы выехали по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин, расположенный на площади Революции. На месте происшествия охранник магазина пояснил правоохранителям, что в мониторе камеры видеонаблюдения заметил подозрительные действия посетительницы. Девушка выбрала духи, декоративную косметику и спрятала товар за пояс брюк. Затем «покупательница», как ни в чем не бывало, направилась к выходу из магазина, минуя кассовую зону. Охранник магазина остановил девушку и вызвал правоохранителей.

Стражи порядка задержали гражданку и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, как в подмосковном клубе «долголетов» помогают бойцам СВО на передовой.