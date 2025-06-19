Художник Сафронов прокомментировал слухи о любовнице

На Петербургском международном экономическом форуме, собравшем политическую и культурную элиту России, художник Никас Сафронов оказался в центре внимания из-за личной жизни. Причиной стал распространившийся ролик: Сафронов был запечатлен в Северной столице в объятиях с незнакомой блондинкой. Видео спровоцировало бурные обсуждения в соцсетях и СМИ. Многие пользователи предположили, что у художника появилась новая избранница, отодвинув на второй план официальную супругу. Художник прокомментировал эти слухи. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По словам самого Сафронова, его утомили эти вопросы. Это не любовница и не невеста, а просто поклонница, подошедшая пообщаться.

Он подчеркнул, что никаких романов на стороне у него нет и быть не может. Ему вполне хватает любви и всего самого важного в семье, приключения ему не нужны.

Художник отметил, что хранит верность семье и не желает авантюр.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов встречался в Ватикане с папой римским незадолго до смерти понтифика.