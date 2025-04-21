Никас Сафронов встречался в Ватикане с папой римским незадолго до смерти

Художник Никас Сафронов рассказал о последней встрече с папой римским Франциском, который 21 апреля в возрасте 88 лет ушел из жизни. Подробности сообщил Voice.

В середине февраля священнослужитель был госпитализирован с бронхитом, а позже врачи выяснили, что он болен двухсторонней пневмонией. Выписали из больницы Франциска в конце марте.

Сафронов оказался последним деятелем культуры, которые встретился с папой римским перед его кончиной в Ватикане. По словам художника, уже тогда он тяжело болел.

«Он был уже больным, слабым, находился в плохом состоянии. Ему было тяжело вставать. Однако мы стали одними из немногих людей, с кем он встретился за эти последние месяцы. Он принял нас. При просмотре видео, где космонавт Герой России Олег Артемьев говорит ему о картине, которую он возил в космос, а она в этот момент лежала перед ним на столе, он прослезился. Для него это было очень важно, очень трогательно. Та базилика, с которой он начинал служить в Буэнос-Айресе, облетела Землю таким образом, как когда-то была традиция возить иконы. Она провела уже внеземное путешествие», — рассказал изданию Сафронов подробности той встречи.

После ухода понтифика из жизни вновь стало муссироваться пророчество Святого Малахия, говорившего о Страшном суде, который должен наступить после смерти папы.