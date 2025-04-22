Художник Сафронов считает, что Церетели создал целую империю

Из жизни ушел знаменитый скульптор, автор свыше пяти тысяч произведений живописи и скульптуры Зураб Церетели. Художник Никас Сафронов прокомментировал уход выдающегося деятеля. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Церетели смог создать целую империю и громко о себе заявил, став легендой при жизни, что крайне сложно, когда ты живешь в современном мире. Художник имел очень тонкий вкус и мог создать целый мир, отдельный город из скульптур, картин и архитектурных ансамблей.

Сафронов заявил, что всегда обращался к Церетели за советами, касающимся искусства.

По его мнению, для современной отечественной культуры уход выдающегося скульптора является большой потерей, потому как равных ему уже не будет. Церетели, кроме большого наследия, подарил миру целую плеяду талантливых мастеров и деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что Зураб Церетели накануне смерти написал свою последнюю работу.