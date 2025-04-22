Зураб Церетели накануне смерти написал свою последнюю работу

Помощник Сергей Шагулашвили рассказал, что в последний день жизни Зураба Церетели возле него находились только близкие люди.

«Мы все были рядом с Зурабом Константиновичем. Он позавчера даже работу маленькую сделал, обычную. „Горожане“. Что видит, то и пишет», — рассказал ассистент скульптора.

Помощник высказал мнение, что Зураб Константинович был человеком, который всегда всем делал добро. Он запомнится как гениальный, прекрасный и добрый человек. По мнению Шагулашвили, художник посвятил свою жизнь не только искусству, но и людям.

Знаменитый художник-монументалист, скульптор Церетели ушел из жизни на 92-м году. Вице-президент Российской Академии художеств Василий Церетели рассказал, что похороны пройдут в Тбилиси. В Москве запланировано прощание. После решения всех организационных вопросов общественности сообщат точное время и место проведения церемонии прощания. Смерть наступила по причине остановки сердца. Его имя навсегда войдет в историю Москвы, где расположены объекты, которые он создавал либо принимал участие в их восстановлении.

Сергей Шагулашвили рассказал ТАСС, что легендарный мастер одинаково любил Россию и Грузию. Близкие размышляли, где похоронить художника.

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