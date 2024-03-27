Художники и мастера могут принять участие в фестивале народного творчества «Подмосковные узоры»

Творческие коллективы народного танца, художники и мастера прикладного искусства из Московской области смогут принять участие в фестивале «Подмосковные узоры», подать заявку можно здесь . Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие впервые пройдет в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в конце мая. Посетители смогут узнать об особенностях гжельской, жостовской и павлопосадской росписи, принять участие в творческих мастер-классах и народном хороводе. Фестиваль организован АНО «МосОблПарк», его реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.