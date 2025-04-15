Худрук Московского цирка Никулин экстренно обратился за медпомощью из-за болей

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин обратился к медикам из-за сильных болей в животе и обезвоживания, сообщил SHOT.

По информации источника, худруку стало плохо ночью, из-за чего он был вынужден вызвать скорую помощь.

Предварительно, состояние Никулина связано с сильным отравлением и инфекцией, которая попала в организм артиста. После осмотра Никулину назначили лечение и дополнительные обследования.

Максим Никулин — советский и российский журналист, телеведущий. Является сыном известного легендарного актера Юрия Никулина. Он уже 27 лет возглавляет Московский цирк на Цветном бульваре, который стал символом циркового искусства в России.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что юморист Евгений Петросян экстренно обратился к медикам из-за плохого самочувствия.