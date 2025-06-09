Хвичу Кварацхелию ограбили во время отдыха в Каннах

Грузинские футболисты Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили подверглись ограблению во время отдыха в Каннах, сообщает Geo Team.

По информации издания, злоумышленники проникли в жилище спортсменов, когда их не было на месте, и похитили ювелирные изделия, часы и сумки.

Ни полиция, ни сами футболисты никак не прокомментировали случившееся.

Хвича Кварацхелия в январе перешел в «Пари Сен-Жермен» из итальянского «Наполи». С французским клубом он выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов.

Зурико Давиташвили провел сезон за французский «Сент-Этьен».

В свое время оба футболиста выступали за казанский «Рубин».

Ранее одноклубник Кварацхелии Нуну Мендеш был признан лучшим игроком финальной части Лиги наций УЕФА.