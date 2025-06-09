Португальца Мендеша назвали лучшим игроком финала Лиги наций: он сумел сдержать Ямаля

Защитник ПСЖ забил свой первый гол за национальную сборную и сравнял счет в финале против Испании. В серии послематчевых пенальти он реализовал свой удар. В полуфинале с Германией Мендеш отметился голевой передачей.

«Он был невероятен на протяжении всего турнира — как в атаке, так и в обороне», — прокомментировали технические наблюдатели УЕФА.

В финале Мендешу удалось сдержать 17-летнего испанского гения Ламина Ямаля. Правый вингер не сумел создать острых моментов и был заменен в экстратайме.

Основное время финального матча Лиги наций Португалия — Испания завершилось вничью — 2:2. Португальцы были точнее в серии пенальти (5:3) и во второй раз в истории завоевали трофей.