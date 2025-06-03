Хвичу Кварацхелию представили к ордену Святого Георгия в Грузии

Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия представлен к ордену Победы имени Святого Георгия за победу в Лиге чемпионов, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что представление к награде обсуждалось с президентом Грузии, спикером парламента и решение было принято единогласно.

Кобахидзе заявил, что в стране титул ПСЖ восприняли как победу всей Грузии.

В финале Лиги чемпионов ПСЖ разгромил «Интер» со счетом 5:0, один из мячей забил Хвича Кварацхелия.

Футболист начинал взрослую карьеру в российском чемпионате, где выступал за «Локомотив» и «Рубин». В Европе Кварацхелия ярко проявил себя в «Наполи». В январе ПСЖ заплатил итальянскому клубу €70 млн за игрока. Кварацхелия провел 25 матчей за парижан во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть передач.

Ранее сообщалось, что двое подростков попытались ограбить дом полузащитника ПСЖ Фабиана Руиса на следующий день после победы клуба в Лиге чемпионов.