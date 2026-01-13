«И ЦСКА, и „Зенит“ станут сильнее»: Губерниев прокомментировал громкий обмен в РПЛ

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «ВсеПроСпорт» высказался о громком трансфере в РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

11 января клубы объявили о сделке. В «Зенит» перешел защитник сборной России Игорь Дивеев, а в обратном направлении проследовал аргентинский форвард Лусиано Гонду. Кроме того, армейцы получили денежную доплату, которую потратили на выкуп контракта полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Губерниев считает, что сделка может быть удачной для обоих клубов.

«Команды покупают футболистов, продают их. Раз ЦСКА и "Зенит" сделали эти покупки, значит, они надеются стать сильнее. Посмотрим, как эти футболисты будут играть в новых командах. Команды хорошие, борются за чемпионство, да и Дивеев с Гонду — неплохие игроки», — сказал комментатор.

