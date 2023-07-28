Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем крещения Руси

«Это судьбоносное событие на века определило объединяющие нас духовные и нравственные ценности, задало вектор развития российской государственности. Святой равноапостольный князь Владимир прошел через „испытание вер“ и выбрал христианство. Он стал Крестителем Руси, созидателем и просветителем. Его имя с благодарностью вспоминают в нашем Отечестве», — рассказал Брынцалов.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Русская Православная Церковь старается бережно хранить и приумножать традиции, которые были заложены более тысячи лет, а также содействует духовному единению народов нашей страны. В этом и состоит великий смысл и значение этого праздника.

«Дорогие друзья! Пусть радость этого дня станет еще одним поводом для укрепления в нас веры, доброты и любви к ближнему. Именно в христианских истинах мы черпаем силы для преодоления жизненных трудностей и неурядиц, для плодотворного труда на благо нашей страны», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и общественники Мытищ обсудили развитие муниципалитета.