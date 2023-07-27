Андрей Воробьев и общественники Мытищ обсудили развитие муниципалитета

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с активистами городского округа Мытищи, чтобы обсудить перемены в муниципалитете и его развитие. По словам главы региона, такой диалог имеет огромное значение и помогает быстро находить пути решения важных вопросов.

На встрече присутствовали волонтеры, старосты поселений, депутаты, бизнесмены, семьи участников спецоперации, руководители различных предприятий и социальных учреждений, а также представители сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Сейчас, в этот летний период, встречи в парках у нас стали традиционными. Мы обсуждаем все насущные вопросы развития городских округов. Приглашаем людей, которые неравнодушны, активны, авторитетны, кто дает дельное предложение, вносит свою лепту в разные сферы <…>. Я хотел бы всех вас поблагодарить за вашу активную позицию», — сказал губернатор.

В ходе встречи председатель Совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов поблагодарил Андрея Воробьева за благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. Губернатор Подмосковья, в свою очередь, подчеркнул, что запрос на развитие общественных пространств в регионе по-прежнему один из самых высоких.

Андрей Воробьев напомнил, что в последние десять лет Московская область является самым быстро растущим регионом, поэтому качество жизни должно быть соответствующим. Он отметил, что сейчас в Подмосковье уже около двухсот парков, также развиваются лесопарки.

Фото: [ Константин Семенец ]

Также на встрече затронули темы поддержки промышленности и развития дорожной инфраструктуры.

«Промышленность растет, помощь ощущается. Это я говорю, как промышленник процессов энергоэффективности, энергосбережения, цифровых технологий», — сказал гендиректор компании «Тепловодомер» Юрий Казанов.

Еще одной актуальной темой стало здравоохранение. Так, член Общественной палаты Светлана Нестеренко сообщила губернатору, что в новой поликлинике на улице Воровского не хватает узких специалистов, в том числе кардиолога и ЛОРа. Кроме того, по ее словам, не всегда есть возможность оперативно попасть на МРТ или УЗИ.

Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье идет большая работа по привлечению врачей, которая уже приносит результат. Губернатор также напомнил, что в следующем году в Красногорске будет открыта детская областная больница. Кроме того, президент России поддержал строительство медицинского центра в Балашихе.

«По МРТ, спасибо, что сказали. Мы сейчас в два раза увеличили количество тяжелого медоборудования — в области порядка 50 МРТ и 100 КТ. Понимаем, насколько важна диагностика», — подчеркнул глава Подмосковья.

На встрече также присутствовала супруга участника спецоперации Ольга. Она рассказала о том, как в Подмосковье действуют меры поддержки для семей защитников. Женщина поблагодарила губернатора за возможность бесплатно отправить детей в оздоровительный лагерь.

«В школе мы не платим за кружки, обеды, продленку. У нас также бесплатный детский сад», — отметила Ольга.

Фото: [ Константин Семенец ]

Губернатор обсудил с общественниками и тему образования. Ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева поблагодарила Андрея Воробьева за поддержку образовательных проектов и пригласила его на 111-ю годовщину вуза.

Ранее в этот день Андрей Воробьев провел встречу с предпринимателями, которые развивают свой бизнес в парках.