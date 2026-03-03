Игорь Корнеев оценил дебют Карседо в официальном матче «Спартака»
Корнеев о дебюте Карседо в «Спартака»: «Чувствовалось, что на бровке тренер»
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» оценил дебютный матч Хуана Карлоса Карседо в качестве главного тренера «Спартака».
В 19-м туре РПЛ «Спартак» обыграл на выезде «Сочи» со счетом 3:2. Для красно-белых эта победа стал первой в истории на стадионе «Фишт». В предыдущих пяти гостевых матчах против «Сочи» спартаковцы сумели добиться лишь одной ничьей и четыре раза проиграли.
«Прекрасный первый матч в исполнении «Спартака», который создал кучу нереализованных моментов, помимо трех забитых мячей. Сами себе чуть осложнили жизнь, когда «Сочи» сравнял. Но Карседо гнул свою линию и без паники все довел до логичного конца. Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют», — сказал Корнеев.
Хуан Карлос Карседо, возглавивший «Спартак» в начале января, стал первым тренером красно-белых после Олега Кононова, который одержал победу в дебютном матче.
Ранее бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче «Сочи» — «Спартак». Арбитр Алексей Буланов после подсказки ВАР отменил пенальти в ворота «Сочи» в начале матча, а в концовке игры, наоборот, поставил 11-метровый в ворота «Спартака». Также судья отменил один гол красно-белых.