Игорь Корнеев оценил дебют Карседо в официальном матче «Спартака»

В 19-м туре РПЛ «Спартак» обыграл на выезде «Сочи» со счетом 3:2. Для красно-белых эта победа стал первой в истории на стадионе «Фишт». В предыдущих пяти гостевых матчах против «Сочи» спартаковцы сумели добиться лишь одной ничьей и четыре раза проиграли.

«Прекрасный первый матч в исполнении «Спартака», который создал кучу нереализованных моментов, помимо трех забитых мячей. Сами себе чуть осложнили жизнь, когда «Сочи» сравнял. Но Карседо гнул свою линию и без паники все довел до логичного конца. Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют», — сказал Корнеев.

Хуан Карлос Карседо, возглавивший «Спартак» в начале января, стал первым тренером красно-белых после Олега Кононова, который одержал победу в дебютном матче.

Ранее бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче «Сочи» — «Спартак». Арбитр Алексей Буланов после подсказки ВАР отменил пенальти в ворота «Сочи» в начале матча, а в концовке игры, наоборот, поставил 11-метровый в ворота «Спартака». Также судья отменил один гол красно-белых.