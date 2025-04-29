Игоря Ларионова рассматривают на пост главного тренера «Автомобилиста»

В «Автомобилисте» из Екатеринбурга рассматривают кандидатуру Игоря Ларионова на пост главного тренера, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

По его данным, кандидатуру Ларионова поддерживают люди, имеющие влияние на принятие решений в уральском клубе.

При этом один источник журналиста сообщает, что назначение уже практически согласовано, другой отмечает, что переговоры еще идут.

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов с 2022 года до конца нынешнего сезона работал с нижегородским «Торпедо». Причем для специалиста это был первый клубный опыт работы. Контракт с Ларионовым был расторгнут после того, как «Торпедо» не смогло пройти первый раунд плей-офф.

Ранее стало известно, что футбольный «Реал» покинет Карло Анчелотти.