«Игра внушает оптимизм»: Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после неудач на старте сезона

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА (1:3) в пятом туре РПЛ заявил, что команда постарается исправить существующие недочеты.

«Слова болельщикам? Мы будем работать дальше. Надеюсь, что придет результат и не будет таких глупых ошибок. Таких, как были сегодня, как были в кубковом матче с «Краснодаром», — сказал Карпин.

При этом наставник бело-голубых отметил, что ему понравилась игра «Динамо» на протяжении большей части матча с ЦСКА. Он подчеркнул, что до первого гола армейцев на поле «была только одна команда».

«Динамо» набрало пять очков в пяти турах и занимает 12-е место в РПЛ. В следующем туре команда Карпина сыграет на своем поле с «Пари НН», замыкающим турнирную таблицу. Кроме «Динамо», слабым стартом сезона отметились также «Зенит» и «Спартак».