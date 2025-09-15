Вас вызывает КДК: Станковичу придется объясняться по поводу своего поведения в матче с «Динамо»

В конце первого тайма матча восьмого тура с «Динамо» (2:2) Станкович бурно выразил свое неудовольствие после гола бело-голубых. Специалист выскочил на поле и осыпал арбитра нецензурной бранью. При этом Станковича удерживали сразу несколько сотрудников клуба. Тренер был недоволен тем, что судья не зафиксировал фол на Маркиньосе, после которого началась голевая атака «Динамо».

Арбитр Егор Егоров показал сербу красную карточку. КДК определит, сколько матчей РПЛ тренер должен будет пропустить.

Станкович уже получал трехматчевую дисквалификацию в Кубке России. Любопытно, что в последних матчах тренер вел себя подчеркнуто спокойно, но в принципиальной игре не сдержался.

После восьми туров РПЛ «Спартак» набрал 12 очков и занимает восьмое место.