Умар Нурмагомедов честно рассказал о взаимоотношениях с Петром Яном

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался на пресс-конференции о своих взаимоотношениях с соотечественником Петром Яном.

Ранее троюродный брат Умара легенда UFC Хабиб Нурмагомедов сказал, что у бойцов есть «некая неприязнь друг к другу».

«Хабиб имел в виду, что мы не друзья. Мы не враги, но и не друзья. Это был бы большой бой для нашей страны. Два парня из России будут биться за титул. Вот и все», — сказал Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов и Петр Ян выступают в легчайшем дивизионе UFC. 6 декабря Петр Ян завоевал чемпионский пояс, победив грузина Мераба Двалишвили. Умар занимает в рейтинге промоушена следующее место вслед за Яном и Двалишвили. 25 января ему предстоит бой против бразильца Дейвисона Фигейреду, бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Поединок состоится в рамках турнира UFC 324 в Лас-Вегасе.

30-летний Умар Нурмагомедов провел 20 боев в смешанных единоборствах и одержал 19 побед. Единственное поражение боец потерпел в январе 2025 года, уступив в титульном бою Двалишвили.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев получил награду за лучший сабмишен в 2025 году.