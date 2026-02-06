ИИ как арбитр: в России тестируют нейросети для оценки спортсменов

В России зарегистрирован инновационный программно-аппаратный комплекс, способный анализировать технику спортсменов с помощью искусственного интеллекта и обычной веб-камеры. Разработка, созданная коллективом из семи отечественных специалистов, сейчас проходит апробацию в первой муниципальной Спортивной школе «Центр цифровых видов спорта» в Сургутском районе ХМАО-Югры. Об этом RuNews24.ru рассказал директор центра Артем Щепотьев.

О принципах работы и перспективах проекта в интервью рассказал директор центра Артем Щепотьев. По его словам, система фиксирует ключевые биомеханические параметры, анализирует технику упражнений и выдает подробные протоколы для тренеров и исследователей.

«Мы разработали программное обеспечение, которое позволяет оценивать выполнение функциональных движений спортсменов с помощью стандартной Web-камеры», — пояснил Щепотьев.

Программа рассчитывает углы суставов, траектории, скорость и симметрию движений, сравнивая их с эталонными моделями. В настоящее время разработчики дорабатывают уникальный модуль оценки когнитивности, который анализирует мозговую активность спортсмена во время выполнения упражнений.

В основу технологии легли научные достижения в области биомеханики и уникальные формулы российского ученого Алексея Ермакова. Проект разрабатывался исключительно силами отечественных специалистов без государственного финансирования или частных инвестиций.

«Сделано все на научном интересе и энтузиазме без копейки, государственных или частных денег», — подчеркнул Щепотьев.

Основной целевой аудиторией разработчики видят спортивные школы, фитнес-клубы и фиджитал-центры. Система может применяться как в традиционных видах спорта — от единоборств до гимнастики, так и в цифровых дисциплинах, включая киберспорт. Для последних планируется создать специальный ритм-симулятор на базе программы, что позволит геймифицировать тренировочный процесс.

После завершения апробации в Сургуте разработчики намерены начать поэтапное распространение комплекса. В перспективе они рассматривают возможность создания федерального стандарта анализа движений на основе своей технологии.

