«Поздравил дедушку с 9 Мая — не поехал»: Фетисов об абсурдных фильтрах мирового спорта

Легендарный хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью Радио «Комсомольская правда» ( KP.RU ) жестко высказался о нынешнем статусе российских спортсменов на международной арене. Основной темой стала предстоящая Олимпиада в Милане-Кортине, откуда российские хоккеисты отстранены, а другие атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Фетисов заявил, что принципиально не будет смотреть Игры. Он назвал сложившуюся ситуацию вопросом национального достоинства, отметив, что страна слишком долго шла на уступки.

«Мы слишком долго соглашались на чужие правила, надеясь, что это временно. Но временно, как известно, часто становится постоянным», — констатировал Фетисов. Я все равно пожелаю удачи нашим спортсменам», — сказал хоккеист, добавив, что если спортсмен принял решение ехать, он должен выступать максимально успешно.

Однако Фетисов подверг критике сам принцип отбора, где решение о допуске может зависеть от личных взглядов атлета.

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения России в мировой спорт, Фетисов заявил, что сейчас важно не «хныкать», а активно развивать спортивную инфраструктуру внутри страны.

«Когда только появится шанс триумфально вернуться», — выразил он уверенность. Он также напомнил, что СССР дебютировал на Олимпиаде в 1952 году и сразу показал высокие результаты.

В интервью также были затронуты личные темы. Фетисов рассказал о своем давнем кратком знакомстве с Дональдом Трампом и выразил сожаление, что надежды на изменение ситуации в спорте с его приходом не оправдались. Кроме того, легенда хоккея подтвердил, что именно он когда-то предложил Владимиру Путину начать играть в хоккей.

