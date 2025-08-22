ИИХФ дисквалифицировала гендиректора «Сочи» Григоренко из-за допинг-пробы 10-летней давности

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала генерального директора ХК «Сочи» Игоря Григоренко на четыре года, сообщил источник «Советского спорта».

Григоренко не может занимать никакой пост, связанный с профессиональным спортом. Дисквалификация отсчитывается с 12 августа 2025 года.

Решение по Григоренко было принято на основании так называемой «базы LIMS» бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Проба датировалась 2015 годом, запрещенное вещество не называлось.

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко завершил карьеру игрока в 2017 году. На пост гендиректора ХК «Сочи» он был назначен в июле этого года.

