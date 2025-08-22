В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина в команде

Российский нападающий готовится к своему 21-му сезону в НХЛ. По его окончании истечет действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном». Патрик признался, что еще не говорил с хоккеистом о возможном продлении.

«Он заслужил право принимать решения и делать заявления относительно своей карьеры. Так что мы просто предоставим ему возможность самому подойти ко мне и высказать свои мысли, когда он сам захочет это обсудить, и будем отталкиваться от этого», — заявил Патрик.

Овечкин по ходу прошлого сезона превзошел достижение Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. На данный момент на счету россиянина 897 заброшенных шайб.

Ранее бывший партнер Овечкина по «Вашингтону» Ти Джей Оши вспомнил легендарную серию буллитов в матче Россия — США на Олимпиаде в Сочи.