Международная федерация хоккея (ИИХФ) в своих соцсетях поздравила клуб НХЛ «Флорида Пантерз» с победой в Кубке Стэнли.

Организация разместила постер с игроками «Флориды» из разных стран — США, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии. На картинке нашлось место даже представителю Германии Нико Штурму, который сыграл лишь в восьми матчах Кубка Стэнли с айстаймом девять минут и без результативных баллов. Зато не оказалось россиян, который внесли важнейший вклад в итоговую победу «Пантерз», — голкипера Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова.

Бобровский до последнего момента претендовал на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф. Куликов также принял участие во всех 23 матчах Кубка Стэнли, в которых набрал 5 (2+3) очков и добился показателя полезности +6.

Отметим, что россиян не было и на прошлогоднем постере от ИИХФ. Примечательно, что такая политика идет вразрез не только со здравым смыслом, но и установками самой НХЛ, которая не допускает ограничений по национальному признаку.

«Флорида» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-2 в серии.