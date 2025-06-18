ИИХФ устыдилась своего поста-поздравления «Флориды» с постером без россиян

Международная федерация хоккея (ИИХФ) удалила из своих соцсетей пост с поздравлениями в адрес клуба НХЛ «Флорида Пантерз» по случаю победы в Кубке Стэнли.

Ранее ИИХФ опубликовала постер с игроками «Флориды» в форме их национальных сборных. На картинке были представлены игроки Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и даже представитель Германии Нико Штурм, сыгравший в плей-офф лишь в трети матчей и не отметившийся результативными действиями. При этом на картинку не попали россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Тарасов, внесшие существенный вклад в победу «Флориды».

Сергей Бобровский, в частности, считался одним из главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф).

Также на постере не было капитана «Флориды» Александра Баркова, имеющего российское и финское гражданство и выступающего за сборную Суоми.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии из шести матчей и второй год подряд завоевала Кубок Стэнли. Решающий поединок завершился убедительной победой «Пантерз» со счетом 5:1.