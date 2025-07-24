«Или все, или ничего»: немецкий пловец возмутился выступлением россиян под нейтральным флагом

Немецкий пловец Йоша Сальхов поделился своим отношением к допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Он назвал ситуацию в мире сложной, а идею сближения через спорт — противоречивой.

«Особенно мне не нравится нейтральный флаг. Мы же все понимаем, что эти спортсмены приехали из России, и обманываем сами себя, используя этот нейтральный флаг. Сложно. Либо уж все, либо ничего», — сказал Сальхов.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российским героем чемпионата стал синхронист Александр Мальцев. Он завоевал два золота в сольных выступлениях, а затем с Майей Гурбанбердиевой одержал победу в технической программе микст-дуэтов.