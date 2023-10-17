«Уголовное дело будет заведено»: выяснилось, привлекут ли Вайкуле за реабилитацию нацизма

Известная певица Лайма Вайкуле в одном из интервью заявила, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. Теперь, пишет SHOT, правоохранители начали проверку по статье за реабилитацию нацизма.

Как пояснила адвокат Ольга Власова, реабилитация нацизма — это, прежде всего, отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично.

«В деяниях этой артистки, конечно же, усматривается состав преступления, предусмотренный УК РФ в виде реабилитации нацизма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе через интернет», — сказала Власова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это подразумевает наказание в виде лишения свободы до пяти лет или штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей, добавила эксперт.

«Думаю, вполне вероятно, что уголовное дело будет заведено и передано в суд в сочетании с убедительными фактами, чтобы обвинительный приговор состоялся», — заключила юрист.

Ранее Вайкуле заявила, что общается только со своими единомышленниками.