Именитый канадский тренер может покинуть клуб КХЛ

Причиной возможного ухода называются проблемы со здоровьем, из-за которых специалист уже пропустил матч регулярного чемпионата 30 декабря против СКА.

Галлан возглавил китайский клуб летом 2025 года и стал одним из самых титулованных иностранных специалистов, когда-либо работавших в КХЛ. 62-летний тренер работал в «Рейнджерс», «Вегасе», «Флориде» и «Коламбусе», а также приводил сборную Канады к золотым медалям чемпионата мира 2021 года.

Контракт специалист с «Шанхаем» был рассчитан на два года. В настоящее время «Шанхай Дрэгонс» занимают девятое место в Западной конференции КХЛ, от зоны плей-офф команду отделяют шесть очков.

Ранее стало известно, что «Миннесота» планирует выменять у «Питтсбурга» нападающего Евгения Малкина. Руководство «Уайлд» планирует привлечь к переговорам нападающего Кирилла Капризова, который должен убедить соотечественника перейти в его команду.