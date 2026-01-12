Именитый канадский тренер может покинуть клуб КХЛ
Фото: [ХК «Шанхай Дрэгонс»]
Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан может покинуть свой пост, сообщает «Спорт-Экспресс».
Причиной возможного ухода называются проблемы со здоровьем, из-за которых специалист уже пропустил матч регулярного чемпионата 30 декабря против СКА.
Галлан возглавил китайский клуб летом 2025 года и стал одним из самых титулованных иностранных специалистов, когда-либо работавших в КХЛ. 62-летний тренер работал в «Рейнджерс», «Вегасе», «Флориде» и «Коламбусе», а также приводил сборную Канады к золотым медалям чемпионата мира 2021 года.
Контракт специалист с «Шанхаем» был рассчитан на два года. В настоящее время «Шанхай Дрэгонс» занимают девятое место в Западной конференции КХЛ, от зоны плей-офф команду отделяют шесть очков.
