«Миннесота» хочет переманить Малкина, используя для переговоров Капризова

39-летний Малкин все карьеру в НХЛ провел в «Питтсбурге», срок его контракта с «Пингвинами» истечет по окончании нынешнего сезона. «Миннесота» нуждается в опытном центрфорварде для полноценной борьбы в плей-офф. Малкин проводит отличный сезон, набрав 30 (9+21) очков в 27 матчах, и для «Уайлд» это было бы прекрасным усилением.

Однако есть два нюанса. Во-первых, «Питтсбург» на данный момент и сам идет в зоне плей-офф, поэтому команде нужно думать об усилении, а не расставаться с одним из лидеров. Для капитана «Пингвинз» Сидни Кросби нынешний сезон — возможно, последний шанс побороться за еще один Кубок Стэнли (у Кросби и Малкина их три), и он точно будет недоволен обменом своего друга.

Во-вторых, в контракте Малкина есть полный запрет на обмены. Поэтому менеджменту «Миннесоты» нужно не только согласовать трансфер с руководством «Питтсбурга», но и договориться с самим хоккеистом. По данным Кипреоса, в этом вопросе боссы «Уайлд» хотят задействовать лидера команды Кирилла Капризова: они рассчитывают, что он сможет уговорить соотечественника.

На данный момент за «Миннесоту» играют еще трое россиян: Данила Юров, Владимир Тарасенко и Яков Тренин.

Ранее стало известно, что Александр Радулов подписал новый контракт с «Локомотивом».