«Индиана» на последней секунде вырвала победу в первом матче финала

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартовала финальная серия. В первом матче баскетболисты клуба «Индиана Пэйсерс» вырвали победу у «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 111:110.

Фаворитом в серии считается «Оклахома», выигравшая регулярный чемпионат, тогда как «Индиана» финишировала только четвертой в Восточной конференции. Первый матч финала удачно складывался для хозяев: в четвертой четверти они вели с комфортным преимуществом в 15 очков, но «Пэйсерс» сумели вернуться в игру.

Судьба матча решилась на последних секундах. Шэй Гилджес-Александер, наколотивший 38 очков, за 11 секунд до конца смазал средний бросок. В ответной атаке за 0,3 секунды до конца Тайриз Хилбертон попал, бросая практически от дуги через руки соперника.

Второй матч серии пройдет 9 июня.

Ранее в финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» в первом матче обыграл «Флориду» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Леон Драйзайтль в концовке овертайма.