Индзаги проиграл в финале Лиги чемпионов и ушел тренировать «Аль-Хиляль»
Экс-тренер «Интера» Индзаги возглавил саудовский «Аль-Хиляль»
Фото: [ФК «Интер»]
Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о назначении на пост главного тренера 49-летнего Симоне Индзаги.
Контракт с итальянским специалистом заключен на два года. Индзаги будет зарабатывать €25 млн в год плюс может получить еще до €5 млн в виде бонусов.
Индзаги возглавлял «Интер» в течение четырех лет. Под его руководством миланский клуб становился чемпионом страны и дважды брал Кубок Италии. «Интер» добирался до финала Лиги чемпионов в 2023 и 2025 годах, но уступал «Манчестер Сити» (0:1) и ПСЖ (0:5).
По окончании сезона «Интер» и Индзаги приняли решение распрощаться.
У итальянского специалиста в «Аль-Хиляле» не будет времени на раскачку — нужно готовить команду к клубному чемпионату мира.
«Интер» еще выбирает главного тренера, среди кандидатов — Сеск Фабрегас, Патрик Виейра и Кристиан Киву.
Ранее стало известно, что звезда «Реала» Лука Модрич может подписать контракт с «Миланом».