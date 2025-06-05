Индзаги проиграл в финале Лиги чемпионов и ушел тренировать «Аль-Хиляль»

Контракт с итальянским специалистом заключен на два года. Индзаги будет зарабатывать €25 млн в год плюс может получить еще до €5 млн в виде бонусов.

Индзаги возглавлял «Интер» в течение четырех лет. Под его руководством миланский клуб становился чемпионом страны и дважды брал Кубок Италии. «Интер» добирался до финала Лиги чемпионов в 2023 и 2025 годах, но уступал «Манчестер Сити» (0:1) и ПСЖ (0:5).

По окончании сезона «Интер» и Индзаги приняли решение распрощаться.

У итальянского специалиста в «Аль-Хиляле» не будет времени на раскачку — нужно готовить команду к клубному чемпионату мира.

«Интер» еще выбирает главного тренера, среди кандидатов — Сеск Фабрегас, Патрик Виейра и Кристиан Киву.

Ранее стало известно, что звезда «Реала» Лука Модрич может подписать контракт с «Миланом».