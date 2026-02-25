Инфантино уверен, что беспорядки в Мексике не помешают проведению чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возможности проведения матчей чемпионата мира в Мексике на фоне беспорядков в стране.

В воскресенье, 22 февраля, спецслужбы Мексики ликвидировали главаря одного из наркокартелей Эль Менчо. После этого в нескольких городах страны начались массовые беспорядки.

«Ситуация спокойная, все сейчас нормально. В целом все должно пройти без проблем», — сказал Инфантино.

Накануне издание The Athletic сообщило, что ФИФА рассматривает вопрос переноса матчей мундиаля из Мексики. При этом перенос чреват организационными сложными, кроме того, придется выплатить компенсацию болельщикам, которые уже купили билеты и забронировали отели.

Всего в Мексике запланировано 13 матчей чемпионата мира, 10 на групповом этапе и три — в плей-офф.

Ранее известный в прошлом футболист и тренер Анатолий Байдачный заявил, что не удивится отмене чемпионата мира из-за напряженной международной обстановки.