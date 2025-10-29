Инсайдер НХЛ назвал идеальный клуб для Панарина

«Рейнджерс» неудачно начали сезон, занимая лишь 14-е место в Восточной конференции — 10 очков после 11 матчей. Если нью-йоркской команде не удастся преодолеть кризис, она согласится на обмен одного из своих лидеров, уверен эксперт.

По мнению Серавалли, «Каролина» станет отличным вариантом для Панарина, поскольку там уже выступает несколько российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

У 33-летнего Панарина по окончании сезона заканчивается контракт с «Рейнджерс» с кэпхитом $11,6 млн. Россиянин провел в НХЛ 763 матча, в которых набрал 877 (304+573) очков. В нынешнем сезоне в его активе 7 (2+5) баллов в 11 играх.

Ранее российский форвард «Вегас Голлден Найтс» Павел Дорофеев вышел в лидеры снайперской гонки в НХЛ.