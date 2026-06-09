Инсайдер рассказал, почему «Крылья Советов» не станут подписывать Дзюбу

Авторитетный инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Крылья Советов» не станут подписывать лучшего бомбардира в российской истории Артема Дзюбу, так как он не вписывается в игровую модель самарской команды.

«Крылья» играют в быстрый футбол, отмечает Карпов, поэтому им нужны другие футболисты. Инсайдер анонсировал появление «пары таких» в ближайшее будущее.

Об интересе самарского клуба к Дзюбе сообщал канал «Mash на спорте», отмечавший, что в «Крыльях» 37-летнему форварду гарантировано место в основе. По другим источникам, Дзюба готов продолжить только в столичном клубе. В противном случае он может завершить карьеру и перейти работать экспертом на ТВ или создать собственное шоу.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о последних трансферных новостях в РПЛ.