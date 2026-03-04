Инсайдеры назвали будущего соперника Ислама Махачева

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев следующий бой проведет с 26-летним эквадорским бойцом Майклом Моралесом, рассказала журналистка UFC Espanol Жаклин Энрикез.

Бой должен состояться 12 июля в Лас-Вегасе. Моралес провел 19 боев в смешанных единоборствах (семь в UFC) и во всех одержал победы. В ноябре 2025 года он нокаутировал американца Шона Брэди. В настоящее время Моралес занимает третье место в рейтинге средней весовой категории в промоушене.

Ислам Махачев идет на серии из 16 побед подряд в UFC. Российский боец перешел из легкого веса, где он также был чемпионом, в полусредний и в дебютном поединке в новом дивизионе завоевал титул, победив австралийца Джека Делла Маддалену.

Всего в рекорде 34-летнего россиянина 29 боев в смешанных единоборствах с 28 победами.

Ранее Ислам Махачев рассказал, почему ему неинтересен поединок с Илией Топурией.