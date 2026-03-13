Инсайдеры узнали, кого из форвардов Семак включит в стартовый состав на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак включит в стартовый состав на матч 21-го тура со «Спартаком» нападающего Александра Соболева, ранее выступавшего за красно-белых. Об этом сообщил журналист Legalbet Анар Ибрагимов.

Семак предпочтет российского форварда колумбийцу Джону Дурану, который присоединился к петербургскому клубу в зимнюю паузу. Дуран пока еще не освоился должным образом в «Зените», а Соболев забивал в двух последних матчах команды — «Балтике» на Кубок (1:0) и «Оренбургу» в РПЛ (1:2).

Любопытно, что Соболев восемь раз играл против «Спартака», выступая за «Томь», «Крылья Советов», «Зенит», и ни разу команды нападающего не победили — одна ничья и семь поражений.

Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне он забил семь мячей и отдал две передачи в 26 матчах чемпионата и Кубка России.

Команды сыграют в центральном матче 21-го тура 14 марта на «Газпром Арене».