Инстасамка исполнила народную песню про замужество в эфире шоу на ТНТ

Российская рэп-исполнительница из города Тобольска в Тюменской области Дарья Зотеева (более известная как Instasamka) выступила на сцене в эфире шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ.

Девушка исполнила народную песню из интернета. Композиция посвящена свадебным хлопотам. Причем, само исполнение удивило как автора песни, так и жюри телешоу.

«В субботнем выпуске шоу участие приняла российская поп-певица и рэп-исполнительница из Тюмени Дарья Зотеева. Instasamkа перепела песню про замужество Елены Сизовой под названием „Выйти замуж не напасть“. Зрители, создательница песни и жюри были удивлены исполнением и выступлением певицы», — цитирует URA.RU пресс-службу телеканала.

Instasamka призналась журналистам, композиция ей настолько полюбилась, что она поет ее все последние дни. Исполнительница решила оставить все в первоначальном варианте, лишь немного доработав некоторые моменты аранжировки.

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