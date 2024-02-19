Стилист Байрамов объяснил кардинальную смену имиджа Киркорова

Звездный стилист Омар Байрамов в беседе с изданием «Утро.ру» рассказал, почему поп-король российской эстрады Филипп Киркоров так часто меняет свою внешность.

За всю карьеру Киркоров менял тысячи ярких костюмов и пробовал на себе массу причесок. Чаще всего артист оставался жгучим брюнетом, а в 2023 году неожиданно для всех перевоплотился в блондина. Причем покрасил певец даже бороду. Тогда же он поэкспериментировал с голубыми линзами, сделал ряд пластических операций и похудел.

После слухов, что в 2024-м на НТВ снова появится Филипп Киркоров в шоу «Маска», зрители увидели и новый образ исполнителя. Брюнет вернулся, причем как любит, триумфально. Из нового теперь усики и очки.

Вероятно, даже скандал с вечеринкой Ивлеевой теперь не помеха его карьере. Стилист Омар Байрамов высказался о кардинальной смене имиджа Киркорова.

«Полтора месяца Филипп был в опале, без концертов, без эфиров. И сейчас он всем своим видом показывает, что изменился, стал другим, новым и многое переосмыслил», — отметил эксперт по стилю.

При этом Байрамов отметил, что изменения Киркорова видны и в стиле. Вместо сияющих страз и блесток певец предпочел скромный и строгий костюм. По мнению стилиста, это много говорит и о внутренних переменах звезды.

Напомним, что Филипп Киркоров после скандала с голой вечеринкой отдал гонорары на благотворительность, а также посетил ДНР. Однако такой порыв оценили не все коллеги по цеху.