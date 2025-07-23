«Полоумное существо»: в Госдуме резко выступили против деятельности Инстасамки
Депутат Милонов потребовал отменить в РФ Инстасамку, стремящуюся в политику
Фото: [соцсети]
Депутат Госдумы Виталий Милонов резко осудил участие рэперши Инстасамки (Дарьи Зотеевой) в заседании Общественной палаты РФ, где обсуждались права детей в интернете. Политик назвал подобные случаи появления медийных персон в государственных учреждениях недопустимыми, пишет Общественная служба новостей.
Милонов заявил, что всем «фрикоподобным личностям» следует запретить не только заниматься политикой, но и вовсе «отменить» их публичную деятельность. Он подчеркнул, что Инстасамка оказывает негативное влияние на молодежь и должна пересмотреть свой имидж и репертуар, а не светить пятой точкой.
Особое возмущение депутата вызвало участие рэперши в обсуждении детских вопросов.
«Пусть лучше сходит на поле и попашет, понюхает пороху, спустится с небес на землю и поймет, что простым людям плевать на такое полоумное существо, как она. <…> У меня нет литературных слов, чтобы описать свое отношение к этой мерзкой личности, поэтому лучше я завершу свой спич», — заявил ОСН Милонов.
Политик призвал коллег проверить тексты песен Инстасамки на наличие экстремистских высказываний. Он также выразил сомнение в том, что творчество рэперши представляет какую-либо культурную ценность.
Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также возмутилась политическими устремлениями Инстасамки.