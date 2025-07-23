«Полоумное существо»: в Госдуме резко выступили против деятельности Инстасамки

Милонов заявил, что всем «фрикоподобным личностям» следует запретить не только заниматься политикой, но и вовсе «отменить» их публичную деятельность. Он подчеркнул, что Инстасамка оказывает негативное влияние на молодежь и должна пересмотреть свой имидж и репертуар, а не светить пятой точкой.

Особое возмущение депутата вызвало участие рэперши в обсуждении детских вопросов.

«Пусть лучше сходит на поле и попашет, понюхает пороху, спустится с небес на землю и поймет, что простым людям плевать на такое полоумное существо, как она. <…> У меня нет литературных слов, чтобы описать свое отношение к этой мерзкой личности, поэтому лучше я завершу свой спич», — заявил ОСН Милонов.

Политик призвал коллег проверить тексты песен Инстасамки на наличие экстремистских высказываний. Он также выразил сомнение в том, что творчество рэперши представляет какую-либо культурную ценность.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также возмутилась политическими устремлениями Инстасамки.