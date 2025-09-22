«Интер» и «Милан» могут переехать в другой город из-за плачевной ситуации со стадионом

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб может покинуть город, если не изменится ситуация со стадионом. Слова функционера приводит Football Italia.

Маротта посетовал, что спорт в Милане отодвинут на второй план. Из-за этого возникают трудности с организацией матчей Лиги чемпионов на «Сан-Сиро», также стадион не попал в число арен, на которых пройдут матчи Евро-2032.

«Все это потому, что некоторые люди, которые 30 лет назад занялись политикой и являются очень консервативными, не понимают, что таким клубам, как «Интер» и «Милан», абсолютно точно необходим новый стадион, отвечающий современным требованиям. Если эта ситуация не будет решена, оба клуба будут вынуждены покинуть город. Это будет ужасно для города», — сказал Маротта.

Футбольный стадион «Джузеппе Меацца», известный также как «Сан-Сиро», был построен 99 лет назад. В последний раз глобальная реконструкция на стадионе проводилась перед чемпионатом мира 1990 года.

«Милан» и «Интер» ­— одни из самых титулованных клубов в Италии. «Милан» 19 раз выигрывал чемпионат страны, «Интер» — 20 раз.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что победа петербуржцев над «Краснодаром» (2:0) пойдет на пользу всей РПЛ.