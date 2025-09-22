Семак объяснил, почему победа «Зенита» над «Краснодаром» важна для всей РПЛ
Фото: [ФК «Зенит»]
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что победа его команды над «Краснодаром» имеет важное значение не только для петербуржцев, но и для всей РПЛ.
«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. Мячи забили Максим Глушенков и Луис Энрике.
«Победа важна не только для нас, но и для всего чемпионата, не отпустили «Краснодар» далеко. С точки зрения борьбы будет интересно смотреть за противостоянием пяти команд, которые будут вверху», — сказал Семак.
«Краснодар» сохранил первую строчку в турнирной таблице с 19 очками, «Зенит» с 16 баллами поднялся на четвертое место.
