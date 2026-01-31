Иоланда Чен резко ответила Клишиной после ее критики российской легкой атлетики
Иоланда Чен призвала не обращать внимание на критику от Клишиной
Фото: [Дарья Клишина/ВФЛА]
Серебряный призер чемпионата мира Иоланда Чен в разговоре с Metaratings.ru высказалась о словах прыгуньи в длину Дарьи Клишиной о состоянии российской легкой атлетики.
Клишина заявила, что десятилетний бан от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) разрушил российскую легкую атлетику.
«Клишина уже 10 лет не была в России, откуда она может знать, что у нас происходит? В России проходят отличные соревнования на самом высочайшем уровне. Наши спортсмены имели лучшие результаты в мире. Что значит была разрушена? Это у нее голова разрушена!», — сказала Чен.
Она выразила уверенность, что российские спортсмены докажут свой высокий уровень, когда вернутся на международные соревнования.
Конгресс World Athletics отстранил Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в 2015 году из-за допингового скандала. Дарья Клишина с 2013 года живет и тренируется в США.
Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции в отношении комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.