Иранская газета отфотошопила жену Роналду на их совместном фото, «отрезав» ягодицы девушки

Журналисты иранского издания Hamshahri своеобразно подготовили материал о праздновании португальским форвардом Криштиану Роналду его 39-летия. В статье было применено семейное фото футболиста из соцсетей.

И все бы ничего, только снимок немного подправили, а именно - газетчики зачем-то отфотошопили ягодицы жены Криштиану Роналду — Джорджины, замазав ягодицы девушки.

По одной из версий которую выдвинули пользователи соцсетей, ягодицы Джорджины попросту не прошли строгую цензуру, показавшись редакторам издания через чур вызывающими. Потому-то часть девушки и была замазана.

Ранее сообщалось, как португальский футболист Роналду пошутил над украинцем за незнание английского языка.