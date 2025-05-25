Иранский фильм «Простая случайность» взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

В мае 2023 года иранский режиссёр Джафар Панахи представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм «Простая случайность», который сразу же получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Телеканал РЕН ТВ транслировал эксклюзивные кадры с церемонии награждения.

В произведении «Простая случайность» рассматриваются темы справедливости, жестокости и коллективного наказания.

Джафар Панахи, известный кинорежиссёр, впервые за два десятилетия посетил Канны. Ранее он уже удостаивался главных наград на других престижных международных кинофестивалях — Берлинском и Венецианском.

На Каннском кинофестивале второе место заняла работа норвежского режиссера Йоакима Триера под названием «Сентиментальная ценность». Фильм рассказывает о семье, которая постепенно распадается.

Премию за лучшую режиссуру получила картина, снятая режиссёром из Бразилии Клебером Мендонсом Филио. Фильм повествует о жизни ученого, который вынужден скрываться от преследования во время военного режима в Бразилии в 1970-х годах.

Ранее сообщалось, что Дензел Вашингтон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.