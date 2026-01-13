Ирина Дерюгина раскритиковала российскую гимнастику

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике и президент Федерации гимнастики страны Ирина Дерюгина в интервью национальным СМИ высказалась об отстранении российских спортсменов.

Она заявила, что в отсутствие россиян стало лучше судейство. Дерюгина сказала, что прежде оно было ужасным, но не смогла конкретизировать свои претензии.

«Вы понимаете, они как были одинаковые, так и есть одинаковые. Они не умеют работать так, как работает Украина», — сказала Дерюгина о российских гимнастках.

На чемпионате мира 2025 года украинские гимнастки сумели завоевать одну бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях. С 2009 по 2021 год российские спортсменки неизменно выигрывали чемпионаты мира в индивидуальном многоборье и завоевали огромное количество медалей в отдельных упражнениях.

28 ноября Конгресс Европейского гимнастического союза проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

Ранее Ирина Дерюгина заявляла, что украинские гимнасты могут бойкотировать международный турнир в Париже из-за допуска на него олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой.