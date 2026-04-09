Мария Погребняк рассказала, почему питается на 400 ккал в день

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка, модель Мария Погребняк рассказала о необычном режиме питания, сообщает Super.ru. В особенно загруженные дни она есть всего на 400 килокалорий. В остальное время бизнесвумен придерживается нормального рациона на 1500 калорий.

По словам Марии, так мало еды ей она позволяет себе 3-4 раза в неделю, и это случается, когда она работает без остановки. Сама звезда признается, что не всегда строго придерживается именно этой цифры. Еще одна причина напряженного графика — подготовка детей к школьным экзаменам.

Для наглядности Мария привела пример своего питания в такие дни: это могут быть два батончика и вода.

Мария вышла замуж за Павла, когда ей было 18 лет. Пара состояла в браке до 2023 года. В нем модель родила троих детей. В 2024-м году Мария вышла замуж во второй раз за бизнесмена Игоря Головинского, которому в этом же году родила сына.

