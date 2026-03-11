Ирина Костылева назвала свою версию ухода Сарновских от Плющенко

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина назвала свою версию перехода Софии и Никиты Сарновских из академии «Ангелы Плющенко» к тренеру Этери Тутберидзе.

В своем телеграм-канале она заявила, что Сарновские не договорились с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по деньгам.

«Месяц назад вся семья уже покидала на четыре дня Академию с вещами. Выторговывали, как они обычно это делали в течение всех лет у Плющенко, «материальные блага». Сейчас, наверное, был очередной список требований, на который администрация не пошла и не захотела выполнить», — написала Ирина Костылева.

По данным источника РИА Новости, Сарновские ушли из «Ангелов» как раз из-за Ирины, которая регулярно скандалила с ними. Софию она называла «мерзотой» и «дрянью» из-за того, что та якобы помешала Елене выполнить прыжок во время разминки, проехав рядом с ней.

Ирина Костылева пообещала, что в следующий раз Елена прыгнет прямо на Софью и «разрубит связки на ногах». Неистовая родительница написала, что рада уходу Сарновских.