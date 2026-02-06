«Разрубит ей лезвием связки»: мать Лены Костылевой пообещала, что ее дочь изувечит соперницу

Причиной гнева неутомимой родительницы стало то, что Сарновская якобы помешала Елене исполнить тройной аксель на тренировке.

«Нервы не сдадут. Лена не будет жалеть Сарновскую. Она прыгнет триксель на нее и разрубит ей лезвием связки на ногах или на бедре, если та еще раз попытается пересечь ей прыжок. И пусть винят потом только себя», — заявила Ирина Костылева.

Она заверила, что в следующий раз дочь не будет останавливаться и может нанести серьезную травму. Ирина Костылева уже не в первый раз нападает на Софию Сарновскую и ее родителей, обвиняя их в «подлом» поведении.

